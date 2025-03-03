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TUSAŞ'tan ANKA-3 paylaşımı: Envantere girmeye hazırlanıyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), test süreci devam eden insansız hava aracı ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'tan ANKA-3 paylaşımı: Envantere girmeye hazırlanıyor
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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, "Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadelerine yer verildi.

ANKA-3'ün teknik özellikleri

ANKA-3, TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmalarına devam edilen turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek yük taşıma kapasiteli, stealth, kuyruksuz bir insansız savaş uçağı projesidir.

İrtifa: 40.000ft

Azami Hız: 0.7 Mach

Faydalı Yük: 1200 kg

Uçuş Süresi: 10 saat

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