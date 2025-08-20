Japonya'dan Türkiye İle 'savunma' iş birliği: Japonya Savunma Bakanı duyurdu

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirerek iki ülke arasındaki savunma iş birliğini masaya yatırdı. Nakatani, dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldikten sonra bugün İstanbul'da savunma sanayi şirketlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Ortaklık imkanları ele alındı

Ziyaretin ana gündem maddelerine ilişkin Reuters'a konuşan kaynaklar, Türk yapımı insansız hava araçlarının Japonya'ya temini ve savunma sanayii alanında ortaklık imkanlarının ele alındığını belirtti.

Güler ile dünkü görüşmesi hakkında bilgi veren Nakatani, "İki ülkenin savunma ekipmanı ve teknolojisi alanında işbirliği potansiyeli konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve konuyla ilgili kurumlarımızın iki ülkenin savunma sanayi kuruluşları arasındaki irtibatı artırmak için görüşmelere başlaması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Üç konunun öne çıktığını belirtildi

Güler'in ardından Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Nakatani, bu görüşmelerde üç konunun öne çıktığını belirtti.

Nakatani, "Bunlardan ilki Japonya'nın komuta ve kontrol kabiliyetlerine Türkiye'nin olan ilgisiydi. İkincisi Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava aracı sanayisine Japonya'nın duyduğu ilgi. Üçüncü konu ise iki ülkenin sahip olduğu ihracat kontrol sistemleri ile sanayi için işbirliği çerçevesinin ayrıntılarıyla değerlendirilmesiydi" dedi.

Nakatani iki ülkenin savunma sanayi alanındaki diyaloğu artırmak için Japonya'nın askeri teknoloji, satın alma ve lojistikten sorumlu kurumu ile SSB arasında çalışma grubu seviyesinde istişareleri başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Bakan, istişarelerin başlamış olmasının Türkiye'den savunma ekipmanı alınacağı anlamına gelmediğini, fakat işbirliği olanaklarını inceleyeceklerini ifade etti.