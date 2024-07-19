“Sektörümüzde geri dönüşü olmayacak şekilde yıkıma yol açar”

EKONOMİ (BURSA) - Sektörde çalışan Ar-Ge personelleri için sağlanan vergisel avantajlar ve ücret istisnalarının, hem şirketler hem de çalışanlar için önemli olduğuna işaret eden Doğrul, “Türkiye'deki bilişim ve yazılım sektörü, dinamik vergi düzenlemeleri ve teşviklerle desteklenen önemli bir sektördür. Sektörde faaliyet gösteren firmaların, vergi mevzuatına uyum sağlamaları ve teşviklerden maksimum düzeyde faydalanmaları, rekabet güçlerini artırmak için kritik öneme sahiptir” dedi.

Yazılım ve bilişim sektörlerinin; yönlendirici ve sürükleyici güç, devletler için de ekonomik büyümede vazgeçilmez milli ve stratejik güç konumuna geldiğine işaret eden İdris Doğrul, “Bu sektörler; kamunun, milli güvenliğin en önemli bileşeni haline gelmiştir. Bu, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda milli bir mecburiyet olmuştur. Son günlerde, ülkemiz gündeminde ve basında yer alan vergi konusundaki düzenlemelerin bilişim ve yazılım sektörü ile ilgili kısmında Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uygulanmakta olan Teknokent kazanç istisnasının kaldırılması ve Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesinin yer aldığı görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artan bilişim ve yazılım sektöründeki firma ve çalışanlarının elde ettiği bu kazanç istisnasına yönelik getirilecek bir sınırlamanın, sektördeki beyin göçünü hızlandıracağı, nitelikli insan gücü kaybına yol açacağı ve dolayısıyla sektörümüzde geri dönüşü olmayacak şekilde yıkıma yol açacağı düşünülmektedir” diye konuştu.