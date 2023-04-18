Su yalıtımı binanın ömrünü 2 kat artırıyor

Murat KÜÇÜK

Türkiye’deki yapıların büyük çoğunluğunun betonarme olduğunu söyleyen Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜ- DER) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer, betonarme yapılarda temel ve çatı su izolasyonun çok önemli olduğuna dikkat çekti. “Deprem kuşağındaki ülkelerde yapının su izolasyonu hayati önem taşıyor” diyen Alper Doğruer, su yalıtımı olmayan yapılarda, korozyona uğrayan demirlerin zamanla kalınlığını kaybettiğini ve statik hesap değerine göre inceldiğini aktardı. Doğruer, “Birçok bilimsel çalışmada, yalıtımsız binalardaki donatıların yüzde 50-60 arasında güç kaybettiği, binanın 10 yılda taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını yitirdiği gözler önüne serildi. Su yalıtımı, mühendislik kurallarına uygun yapılmış bir binanın ömrünü 2 kat artırıyor. 1999 depremi öncesi yapılan birçok binanın, temel su yalıtımı maalesef yok ve bunların birçoğu bugün teknik ömrünü tamamladı” ifadelerini kullandı.

Su yalıtımı, yapım maliyetinde yüzde 3’ü geçmiyor

Yapıyı bitümlü membran ile suya karşı korunaklı hale getirmenin bina yapım maliyetinin yüzde 3’ünü geçmeyeceği bilgisini paylaşan Doğruer, “Bu yüzde 3’lük maliyet diğer yüzde 97’nin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Su yalıtımı, maliyetine göre yapıya en çok katkı sağlayan işlemdir” dedi. Özellikle temel izolasyonunun bir kere yapılabileceğini ve geri dönüşün mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Doğruer, bu noktada maliyetten kaçılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yönetmelikler su izolasyonunu zorunlu tutuyor

Yapı sektöründe, bina yapımı ile ilgili tüm mevzuatlarda su yalıtımının zorunlu olduğunu aktaran Doğruer, ancak denetleme konusunda aynı hassasiyetin olmadığını dile getirdi ve ekledi: “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre bina yapımında kullanılan tüm malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi gerekiyor. Özellikle yazın yapılan inşaatlarda, müteahhitler temelin kuru olduğunu ve bohçalama işlemine gerek olmadığını söylüyor ki bu çok büyük bir yanlışın ilk adımını oluşturuyor. Çünkü yazın yağış olmadığı için temel atılacak alan kuru görünüyor. Her halükarda yapı temelinin yağmur ve yeraltı sularına karşı korunması gerekiyor. Zaten mevcut yönetmelikler de bunu zorunlu tutuyor.” Türkiye’deki su yalıtımı yönetmeliğine değinen Doğruer, “Mevzuatta eksiğimiz yok ancak denetim de alınacak çok yol var. Asıl mesele; doğru malzemenin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmektir” dedi.

“Yapıya en büyük zararı veren korozyondur”

“Depreme karşı en güçlü çözüm; yapıların yenilenmesi ve yeni yapılarda mühendisliğe uygun su yalıtımının yapılmasıdır” diyen Doğruer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapıyı en büyük zararı veren korozyondur. Deprem sonrası yapılan bu yeni yapılarda da su yalıtımı konusunda çok ciddi olmalıyız.”

Pazar büyüklüğü 100 milyon metrekare, toplam ciro yaklaşık 250 milyon dolar

Çok net sektör verileri olmamasına rağmen, Türkiye’deki yapılarda su yalıtımı amacı ile kullanılan malzemelerin yaklaşık yüzde 80’inde bitümlü membran kullanıldığını ifade eden Alper Doğruer, ülkemizdeki toplam pazar büyüklüğünün 100 milyon metrekare civarında olduğunu belirtti. Doğruer, “Türkiye’de sektörün toplam cirosu 250 milyon dolara ulaştı ve üretimin yaklaşık yüzde 25’i ihraç ediliyor” şeklinde konuştu. Sektörde tahminen 20-25 arası üretici olduğunu dile getiren Doğruer, “Üyelerimizin en önemli özelliği ise ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve CE Belgesi ile üretim yapması” dedi. Sektörün Ar-Ge çalışmaları ile gelişim gösterdiğini belirten Doğruer, yeni nesil ürünlerden olan proof membran konusunda Türkiye’nin iddialı olduğunun altını çizdi. Doğruer, “Büyük üreticiler, üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’sini proof membranlara ayırdı. BİTÜDER olarak yakın zamanda bu konuda kalite standartlarını belirleyen bir kalite kontrol sistemi kuracağız” dedi.