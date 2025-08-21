AHBİB Başkanı Veysel Memiş: “Ekilmeyen arazilerle üretim kapasitemizi 2-3 kat artırabiliriz”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, Türkiye’nin su sorunu yaşayan ülkelerden biri olarak kabul edildiğini vurguladı. Tarımsal üretimi artırabilmek için daha az su tüketen bakliyat çeşitlerinin tercih edilmesi ve ekilmemiş arazi bırakılmaması gerektiğini dile getiren Memiş, “Ülkemizin sahip olduğu arazileri en iyi şekilde değerlendirebilirsek bugünkü üretim kapasitemizi 2-3 kat artırabiliriz. Bu ürünleri işleyebilecek kapasiteye sahip fabrikalarımız var. Küresel pazarda alıcılar da var. Üretimi artırarak hem insanımızın uygun fiyatlı sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlayabiliriz hem de ihracatı artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandırabiliriz” dedi.



En fazla ihracat Irak, Suriye, İran, Tunus ve Almanya’ya yapıldı

Temmuz ihracatını da değerlendiren Memiş, “İlk sırayı yüzde 16 artış ve 36,4 milyon dolarla pastacılık ürünleri aldı. Bakliyat ihracatımız 27,6 milyon dolarla ikinci, bitkisel yağlar ise 24,2 milyon dolarla üçüncü sırada yer buldu. İhracat artış hızında ise ilk sırayı yüzde 93 artışla değirmencilik ürünleri aldı. Bu ürün grubundaki ihracatımız, 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracatı Irak, Suriye, İran, Tunus ve Almanya pazarlarına gerçekleştirdik. 70 kat ile Cibuti pazarında rekor kırdık. En fazla dış satımı yüzde 11 artış ve 17,8 milyon dolarla Irak’a yaptık. Liberya, Burkina Faso, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ve Güney Kore pazarlarında 22 kata varan oranlarda ihracatımızı artırdık” diye konuştu.



Veysel Memiş, AHBİB’in ilk 7 aylık ihracatının 1 milyar 49 milyon dolar olduğunu, son 12 ayda ise 1 milyar 951 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.