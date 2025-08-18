Nerissa Mefa’da yüzde 50 peşinatla tapu imkânı

HABER MERKEZİ



Sınırlı sayıda daire için yüzde 50 peşinatla hemen tapu, kalan yüzde 50’yi 12 ay vade farksız ödeme imkânı sağlanıyor. Peşin ödemelerde özel indirimler de mevcut. 350–705 metrekare arasında değişen 6+1 daireler ve 2 özel dubleksten oluşan projede, ilk iki kat sosyal alanlara, son dört kat ise panoramik manzaralı premium alanlara ayrıldı. 12 bin metrekare arsada yüzde 95 yeşil alan oranıyla açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis-basketbol sahaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. 32’nci katta jakuzili skypool, 31’inci katta SPA-sauna, 34’üncü katta spor salonu bulunuyor. Projede akıllı ev sistemleri ve özel asansör bağlantıları da yer alıyor.



ODTÜ danışmanlığında yapılan zemin etütleri sonucunda 105 fore kazıkla desteklenen betonarme taşıyıcı sistemle inşa edilen projede deprem, ısı, ses ve yangın güvenliği standartlarına uyuldu.