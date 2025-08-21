ASGÜN Makine Genel Müdürü Can Emin Özeren: “ABD’nin Çin tarifeleri işleyişimize yansıyor”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Serbest Bölgesi’ndeki tesislerinde, dünyanın en büyük sanayi tipi dikiş makinaları ve otomat üreticilerinden JUKI Corporation’un Türkiye temsilcisi ASTAŞ başta olmak üzere, 22 uluslararası firmanın distribütörlüğünü yürüten ASGÜN Makine’de Genel Müdür Can Emin Özeren, şirket içi çalışmaları ve sektörü değerlendirdi. Garment Tech Fuarı’nda ASTRON özelinde önemli geri dönüşler aldıklarını belirten Özeren, “Kendi markamız ASTRON’un dünya genelinde kabul gördüğüne şahit olduk. Sektör, ülkemizde üretilen ASTRON’un JUKI ile beraber tasarlandığını biliyor, kalite anlamında ciddi bir güven sağlayan markamıza büyük ilgi gösteriyor. Özellikle cep takma otomatlarıyla sektörün en spesifik ve en yüksek maliyetli yatırımlarından birine imza atan ASTRON, etek reçme otomatlarıyla da dokuma-örme konfeksiyoncularının ihtiyacını karşılıyor. Fuarda ilgi odağı olan teknolojimiz, fiyat avantajı ve malzeme kalitesiyle rakiplerinden ayrılıyor” dedi.



“Örme grubunda hareketlilik yaşanıyor”

Sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün gamıyla hizmet verdiklerinin altını çizen Özeren, saha incelemeleriyle üretimin nabzını tuttuklarından söz etti. Bu şekilde sanayicinin ne yapmak istediğini bilerek hareket ettiklerini kaydeden Özeren, gözlemlerini şöyle aktardı: “Piyasada pozitif ayrışma var. Pazar, dokuma grubuna oranla örme konfeksiyon ürünlerinde daha hareketli. Üretici nispeten daha rekabet edebilir ve daha fazla sipariş alabilir durumda. Türkiye yüksek katma değerli örme konfeksiyonda oldukça başarılı. Bu ürünlerin imalatı Uzakdoğu’dan Türkiye’ye kaymaya başladı. Amerika’nın Çin’e uyguladığı gümrük kotası işleyişimize yansıdı. AB ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler de Türkiye’ye verilen siparişleri artırıyor. Dolayısıyla iç pazardaki faaliyetlerimiz ve ürün satışlarımız, bu yönde ivme kazanıyor.”



“2025, önceki yıldan daha iyi geçiyor”

Piyasa şartlarını ve sektörel gelişmeleri de şirketi açısından ele alan Özeren, “İyileşme belirtilerinin görüldüğü 2025, önceki yıldan daha iyi geçiyor. Türkiye’deki yüksek üretim maliyetlerinin iyileşmeyi geciktirmesine rağmen, özellikle Euro baskısının bir miktar azalması, ihracat rakamlarını olumlu etkiliyor. Bu durum ihracatçıların teknoloji talebini karşılayan firmamıza pozitif yansıdı. Sanayici 2024’ün 4’üncü ayından itibaren, Türkiye’ye alternatif yatırım alanları arayışına girmişti. Mısır’daki yurtdışı yatırımları, bu sene oradaki yapıdan kaynaklı olarak ivmesini yitirdi. Yatırımcı yeniden, ‘Türkiye’de üretimi devam ettirmek için ne yapabiliriz?’ diyor. Hizmet verdiğimiz sektör, esnek ve dünyayla rekabetçi bir yapıya sahip. Yatırım yapmaya karar veren firmalara dünya standartlarında teknoloji temin ediyoruz. Makinalarımızın yüksek kalitesinden emin olarak, iş ortaklarımıza verdiğimiz güveni sürdürülebilir kılıyoruz. Çözüm ortaklığı yaptığımız büyük ölçekli firmaların yatırım eğilimleri devam ederken, ASTRON’un yatırım ve iş gücü maliyetlerinden tasarruf ettirmesi, talebi diri tutarak firmamıza büyük bir esneklik kazandırıyor” diye konuştu.