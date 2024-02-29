2015’ten önce ÇKS kaydı bulunan çiftçilere günleri iade edilecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Merinos AKKM’de Sivil Toplum Kuruşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, STK Başkanları ile yerel yöneticiler katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, Bursalı çiftçilere kürsüden müjde verdi. Işıkhan, “Yakın zamanda Bursalı çiftçilerimizin Ziraat Odası kayıtlarıyla ilgili bir sorun olduğu ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıkları tarafımıza bildirilmişti. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5 bin çiftçimizin 2015 sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimiz emeklilik koşullarını kaybettiğini öğrendik. Buradan Bursalı çiftçi kardeşlerime müjde vermek istiyorum. 2015 tarihine kadar Tarım Bağkur kapsamında hizmeti olanların sigortalıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde Tarım ve Orman il, ilçe müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır. Ziraat odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin kayıtlarını Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalıklarının devamını sağlayacağız. Bu yola inşallah çiftçiliğimizin mağduriyetlerini de çözmüş olacağız” dedi.

“Son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağız”

Esnaf, çiftçi, memur, her ölçekte üretime, istihdama ve kalkınma sürecine katkı koyan herkese bakanlık olarak destek olduklarını belirten Işıkhan, atılan adımların neticelerinin istatistiklere de yansıdığını söyledi. Bakan Vedat Işıkhan, “Önümüzdeki ay açıklanacak verilerle güzel neticeleri göreceğiz. İstihdamda ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz. 2023 yılı istihdam ve iş gücü ve istihdam verileri mart ayında açıklanacak. Öncü göstergeler; hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılma oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Yine aynı şekilde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı da öngörüyoruz. Uyguladığımız politikaların ve reformların etkisini de yakın zamanda almış olacağız” diye konuştu. Bakan Işıkhan, hayata geçirilen Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif programı kapsamında sunulan yeşvik ve desteklerle iki hafta gibi kısa bir sürede 15 binden fazla kadının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini vurguladı.