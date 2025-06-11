AK Parti Milletvekili Resul Kurt’tan çiftçiye müjde

ADIYAMAN-EKONOMİ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı hububat alımlarının Adıyaman’da resmen başladı. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, hububat alımlarının çiftçilerin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almasını sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle yürütüleceğini vurguladı. Alımların Adıyaman Merkez, Kahta USK, Besni Tekin Lidaş ve Besni Flora Lidaş depolarında gerçekleştirileceğini belirten Kurt, sürecin hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi için 49 kişilik uzman bir ekibin haftanın 6 günü sahada görev yapacağını ifade etti.

Randevu sistemi aktif

Çiftçilerin işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için randevu sisteminin devrede olduğunu hatırlatan Kurt, “Çiftçilerimiz, randevu.tmo.gov.tr adresi üzerinden kolayca randevu alabilirler. Hiç bir çiftçimiz mağdur edilmeyecek, TMO üreticilerin tüm ürününü satın alacak” dedi.

Çiftçinin eline destekle birlikte ton başına 16 bin 20 lira geçecek

Çiftçilerin en çok merak ettiği alım fiyatları konusunda da açıklamada bulunan Doç. Dr. Resul Kurt, 2025 yılı hububat alım fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

- Buğday alım fiyatı 13.500 TL/ton olarak belirlendi. Desteklemelerle birlikte çiftçinin eline geçecek fiyat ise 16.020 TL/tona ulaşacak.

- Arpa alım fiyatı 11.000 TL/ton olarak açıklandı. Desteklemelerle birlikte bu rakam 13.520 TL/ton olacak.

Ödemeler 30 gün içinde hesaplara yatacak

Ürün tesliminden sonra ödeme sürecine ilişkin de bilgi veren Kurt, teslim edilen ürünlerin bedellerinin en geç 30 gün içinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.