Tiryaki Agro, fıstık tesisinin kapasitesini iki katından fazla artırıyor

GAZİANTEP

1965 yılında kurulan ve bu yıl 60. yılını kutlayan Tiryaki Agro yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürüyor. Şirket, Gaziantep’te gerçekleştirdiği 7 bin 500 metrekarelik yeni arazi yatırımıyla mevcut tesisini iki katından fazla büyüterek sektördeki liderliğini pekiştirme yolunda önemli bir adım attı.



Tiryaki Agro, sahip olacağı ileri teknolojilerle dünyanın önde gelen kalite sertifikalı fıstık işleme tesisleri arasında yer alacak olan yeni tesisiyle üretim kapasitesini genişleterek, Türkiye’nin fıstık üretimindeki artışına katkıda bulunacak.

Üç kıtada 10 lokasyonda toplam 27 fabrika ve işleme tesisiyle faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük özel sektör çiftçisi ve tarım ürünleri tedarik zinciri lideri Tiryaki Agro, Gaziantep’teki yeni yatırımıyla katma değerli fıstık ürünlerine odaklanıyor.

Tiryaki Agro'nun bu önemli yatırımı, Gaziantep'in tarımsal üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırarak bölge ekonomisine ve tarımsal sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.



Antep fıstığını dünyaya tanıtıyor



Tiryaki Agro, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli kuruyemiş tedarikçileri arasında yer alıyor.

Antep fıstığının en büyük tedarikçilerden biri olarak Türkiye’yi uluslararası ölçekte temsil eden şirket, bünyesindeki Lidya Nuts markasıyla Gaziantep’teki kalite sertifikalı ve ileri teknolojili üretim tesislerinde, Antep fıstığını hem atıştırmalık hem de endüstriyel formatlarda işleyerek Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarına ulaştırıyor.

Tiryaki Agro, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda Antep fıstığını dünya genelinde daha yaygın ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Antep fıstığı, 2000 yılında Gaziantep için coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyada yılda 1 milyon tonun üzerinde fıstık üretiliyor. Son 10 yılda üretimini 10 kat artıran Türkiye, bu alandaki başarısıyla dikkat çekiyor. Türkiye, dünya fıstık üretiminde yaklaşık yüzde 30 payla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünya fıstık ihracatında ise ABD ve İran’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.



Fıstık ağaçlarının sayısının artırılması için yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başlamasıyla 2025 yılı Türkiye’de fıstığın en çok üretildiği yıl oldu. Bu olumlu gelişmenin de Türkiye’nin fıstık pazarındaki payını artırması bekleniyor.

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