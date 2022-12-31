Buğday, ham ayçiçeği yağı ve mısırda sıfır gümrük vergisi uzatıldı
Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ham ayçiçeği yağı, ayçiçek çekirdeği, arpa, buğday, mısır, yulaf ve çavdar için gümrük vergileri 30 Nisan ile 31 Mayıs 2023'e kadar uzatıldı.
Mehmet Hanifi Gülel
Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Karara göre bazı tarım ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergileri uzatıldı.
Karara göre: Arpa, buğday, mısır, yulaf ve çavdar için: Vergiler 30 Nisan 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 0 olarak uygulanacak.
Aspir tohumu, ayçiçek çekirdeği, kanola için ise 31 Mayıs 2023 tarihi de dahil olmak üzere gümrük vergileri yüzde 0 olarak uygulanacak.
Keten tohumunda gümrük vergisi yüzde 10 olarak 31.12.2023 sonuna kadar uygulanacak.
Ham ayçiçek yağı 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.