Bursa Büyükşehir’in Damla Sulama Boru Üretim Tesisi açıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi’nde kazandırılan Tarım Plast Fabrikası (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi), düzenlenen törenle hizmete açıldı. 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan tesiste 1000 metrekarelik alanda damla sulama borusu üretimi, 500 metrekarelik alanda ise gübre dolum ve dağıtım işlemleri gerçekleştiriliyor. Üretilen boruların hammaddesi ise yüzde 100 geri dönüşümden elde ediliyor. Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklardan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden toplanan plastik atıklar, işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor. Tesis, günlük 72 bobin yuvarlak boru ve 36 bobin yassı boru üretim kapasitesiyle çiftçilerin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayacak. Yıllık olarak da yuvarlak boruda 7 bin 600 kilometre, yassı boruda ise 28 bin 500 kilometre üretim gerçekleştirilecek.

“Çiftçiye destek sürecek”

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Ülkemizdeki su kaynaklarının yüzde 77’si tarımsal sulamada kullanılıyor. Suyun verimli kullanımı ve modern sulama tekniklerinin uygulanması artık bir zorunluluktur. Başkan Bozbey, “Ayrıca eski sulama borularını geri dönüşüme kazandırmak isteyen çiftçilerimize de ‘eskisini getir, yenisini götür’ uygulamasıyla destek sağlıyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz hem modern sulama borularına sahip olacak hem de topraklarının temiz kalmasına katkıda bulunacak. Aynı zamanda hibe yoluyla sulama borusu desteği sağlayarak, tarımsal maliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayacağız. Çiftçimizin gelirlerinin artması konusunda da projelerimiz var” diye konuştu. Bozbey, sıvı gübre tesisi için de yatırıma başlayacaklarını duyurdu.

Tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, Tarım Peyzaj AŞ yetkilileri, ziraat odalarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.