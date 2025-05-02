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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yağcı: Zirai dondan sonra çiftçiye bir darbe de mısır ithalatından

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, zirai dondan sonra çiftçiye bir darbenin de mısır ithalatındaki gümrüğün sıfırlanmasıyla vurulduğunu belirterek “Bu karar çiftçinin pişmiş aşına su katmıştır” dedi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yağcı: Zirai dondan sonra çiftçiye bir darbe de mısır ithalatından
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ANKARA(EKONOMİ)  

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Yağcı, mısır ithalatında gümrük vergilerinin son yedi ay içerisinde iki kez yüzde 5'e, bir kez de sıfıra indirilmesinin ardından, 1 Ağustos 2025'e kadar uygulanmak üzere 1 milyon tonluk mısır için tarife kontenjanı açıldığını ve gümrüğün sıfırlandığını belirtti.

Yağcı, bu adımın zirai don felaketiyle zaten beli bükülmüş olan çiftçiye yeni bir darbe daha vurduğunu belirterek, "Bu karar, çiftçinin pişmiş aşına su katmıştır," dedi. Son 7 ayda mısır ithalatına iki kez yüzde 5, bir kez de sıfır gümrük uygulandığına dikkat çeken Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yağcı, alınan kararlarla çiftçinin adeta tefecinin insafına terk edilmek istendiğini belirtti. 

Mısır ithalatının yüzde 93’ünün savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan yapıldığına dikkat çeken Yağcı, "yerli ve milli" olma söylemlerine karşın bu politikalarla başka ülkelerin çiftçilerinin zengin edildiğini dile getirdi.

“Üretim odaklı tarım politikasına geçmek zorundayız”

2024 verilerine göre Türkiye’nin toplamda 27.8 milyar dolar olan tarım ürünleri ithalatı içerisinde 2.6 milyar dolarlık kısmın hayvan yemi ithalatına ayrıldığını hatırlatan Yağcı, Türkiye’nin kalkınmasının tesis edilebilmesi için bu uygulamaya son verilmesi ve çiftçiyi destekleyecek üretim odaklı bir tarım seferberliği politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İktidarın mevcut tarım politikasıyla cari açığın azaltılamayacağını ifade eden Yağcı, “Hedefimiz Türk çiftçisini destekleyici bir tarım politikasını hayata geçirmek ve cari açığı önemli ölçüde düşürmektir” dedi.

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