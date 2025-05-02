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CHP otobüsünü polisin üzerine sürmüştü! Şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Polisin dur ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü gözaltına alınmıştı. Aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılan şoför hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi
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CHP otobüsünü polisin üzerine sürmüştü! Şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında, polisin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerine sürdüğü gerekçesiyle, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Adli kontrol tedbiri kararı verildi

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Otobüsü polisin üzerine sürdüğü anlar kamerada

Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.

Öte yandan, şüpheli G.G'nin ifadesinde, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.

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