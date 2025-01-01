CHP'li Bakırlıoğlu: TMO'nun borcu 16 kat arttı

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin temel görevinin, hububat üreticilerinin zarar etmesini engellemek ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla ürün almasının önüne geçmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TMO'nun mali borçları 2023 yılında 90 milyar 150 milyon TL'ye ulaşmış"

"Böylesine önemli bir görevi olan TMO'nun yıllar içerisinde çok ciddi bir şekilde borç ve faiz sarmalına girdiğini görmekteyiz. TMO'nun mali borçları 2021 yılında 5 milyar 534 milyon TL iken 2023 yılında 90 milyar 150 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Mali borçlar yaklaşık 16 kat artmıştır. Finansman giderlerinde de çok ciddi artış söz konusu. TMO'nun katlandığı finansman gideri de 2021 yılında 453 milyon TL iken 2023 yılında 14 milyar 520 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman giderlerinde de 32 kat artış söz konusudur. TMO'nun son beş yılda ödediği faiz 18 milyar 460 milyon TL'dir.

"Bu borçları ödemek için bankalara başvurmuş"

Neden böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız? TMO almış olduğu ürünlerin karşılığını 30 gün içerisinde üreticiye ödemek zorunda. Sayıştay raporlarına baktığımız zaman ne yazık ki TMO bu yükümlülüğünü yerine getirememiş ve sürelerde uzama olmuş. TMO'nun öz sermayesi de yetersiz olduğu için, zamanında öz sermaye artırımı yapılmadığı için, bu borçları ödemek için bankalara başvurmuş. Yüzde 28 ile yüzde 50 faiz oranlarıyla borçlanmak durumunda kalmış. Bir taraftan 5 yıl içerisinde 18 milyar lirayı aşkın faiz ödemesi yapılıyor. 2023 yılında da 21 milyar 450 TL görevlendirme bedeli almış. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi görevlendirme bedelinin geç talep edilmesidir, geç alınmasıdır. Devletin çiftçiye uzanan eli konumunda olan TMO'nun çiftçiden de çok farklı değildir, devletten de çok farklı değildir. Büyük bir borç batağında ve çok ciddi de faiz sarmalında. Burada ciddi bir kamu zararı var. Bu görevlendirme bedeli neden zamanında TMO'ya yatırılmıyor? Neden böylesine bir kurumumuz 5 yılda 18 milyar 460 milyon TL faiz ödemesi yapıyor?"