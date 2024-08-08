Çiftçiler eylem yaptı, Tarım Kredi devreye girdi

EKONOMİ (BURSA) - Karacabey ve Mustafakemalpaşa ziraat odalarının çağrısıyla, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen yaklaşık 5 bin çiftçi, bugün saat 10.00 itibarıyla bin civarında traktörlerle Karacabey TİGEM önünde toplanmaya başladı. Artan maliyetlere karşın ürünlerin para etmediğini ve zarara uğradıklarını dile getiren çiftçiler, seslerini duyurabilmek adına Bursa-Balıkesir karayolunu kapattı. 4 saat süren eylem Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşmasının ardından sonlandırıldı ve Bursa-Balıkesir yolu 4 saat sonra trafiğe açıldı. Eylemle ilgili konuşan Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir; bezelye, soğan, buğday, arpa, kavun, karpuz ve sanayi domatesi başta olmak üzere pek çok üründe çiftçinin bu yıl maliyetlere katlanarak zorlu bir üretim gerçekleştirdiğini ancak emeklerinin karşılığını almak bir yana düşük fiyatlar yüzünden zarara uğradığını söyledi.

Bursa Valisi, çiftçilerle görüştü

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da eylemin gerçekleştirildiği Karacabey TİGEM önüne giderek çiftçilerle görüştü. Çiftçilerin sıkıntılarını bildiklerini ve ilk etapta Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile salçalık domates alımı gerçekleştireceklerini belirten Vali Demirtaş, “Oda başkanlarımızı dinledikten sonra salça fabrikalarımızla ve iş adamlarıyla görüştük. Şu an biliyorsunuz, bir kısmı alıma başladı, bir kısmı ise pazartesi günü alıma başlayacaklar. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi ile yapmış olduğumuz görüşmede, ilk etapta 30 bin ton alım ile başlayacaklar. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi alıma başladı. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Ziraat odası başkanları da yanımda. Sizin için uğraşıyoruz. Sebze ve meyve üreticilerinin sıkıntılarını nasıl çözebiliriz, diye uğraşıyoruz. Bu konuda herkes bize güvensin. Ticaret Bakanımız ile Tarım Bakanımız ile görüştük. Türk Tarım A.Ş. Genel Müdürü ile görüştük. Bize güvenin kardeşim, sizin problemlerinizi çözmek için buradayız. Herkesin güvenmesini istiyorum” dedi.

Tarım Kredi devreye girecek

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen konuyla ilgili yaptığı açıklamada salçalık domates üreticisinin sorunlarını bildiklerini ifade etti. Özen, Mustafakemalpaşa ve Karacabey bölgesinin Türkiye’nin salçalık domatesinin yüzde 65’ini ürettiğini belirterek, “Buradaki çiftçilerimiz ciddi katma değer üretiyor. Bu sene salçalık domates fiyatlarıyla ilgili yaşanan bir sıkıntı var. Bundan 3 yıl önce de benzer bir durum ortaya çıktığında devreye girip fiyatın regülasyonu anlamında müdahale etmiştik. Kaldı ki mayıs ayında Ticaret Bakanlığımız özellikle salçada, patates ve soğanda ihracat kotasını da kaldırdı. Biz çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılarda onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu sene 2 yıl öncesi ile mukayese ettiğimizde rekoltede yüzde 50'ye yakın artış var. Uluslararası piyasalarda salça fiyatlarıyla alakalı yaşanan bir süreç var. Bunlar ortaya çıkan tabloda çiftçilerimizin de sıkıntı yaşadığı bir süreç haline geldi. Bizler bu durumun farkındayız. Gerek Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz gün, yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk planda 25 bin ton domates alımı gerçekleştirerek piyasanın regülasyonunda katkı sağlayacağız. İlerleyen süreçte ihtiyaç halinde devamı olacak” dedi.

Karacabey'e giderek açıklamalarda bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da “Domatesin maliyetinin 5'te 1'ine bile alıcı yok. Domates tarlada çürüyor. Karpuzcular yerle bir oldular. Karpuz tarlada kaldı. Biber yine aynı şekilde, Yenişehir'de yerle bir. Fasulye dalında kaldı. Çiftçi, tarihin en büyük mücadelesini veriyor ve ciddi anlamda zarar ediyor. Çiftçi traktörüyle sesini duyurmak için sabah 10.00'dan beri burada. Çiftçiler, her türlü engellemeye karşı şu anda burada. Çiftçiler, burada yetkili arıyor ve sorunlarının çözümünü arıyor” diye konuştu.