Kastamonu Borsa Başkanı İzbeli, “Kader kurbanları tarlada çalışsın”

Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İzbeli, hızla yaşlanan nüfus nedeniyle ülke tarımcılığının tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini söyledi. İzbeli,” Köylerde genç kalmadı. En önemli ürünümüz sarımsağın bile geleceği karanlık. Benim talebim Cezaevlerindeki mahkûmları bize versinler tarla bahçe işlerinde çalıştıralım” dedi.

Bu yöndeki görüşünü Adalet Bakanı Başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanına, İç İşleri Bakanlarına hatta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na söylediğini belirten Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı İzbeli, “ Mesela ileriye baktığımda yöresel ürünümüz sarımsağın geleceğini ben göremiyorum. Bugün traktör üstündeki adamların çoğu altmış yaş seviyesinde. Köylerde genç nüfus kalmadı. Köylerimizin yaş ortalaması 59 oldu. Gençler de köyde olmayınca ne yapacaksın? Kime ektireceğiz biz bu ürünü “ diye sordu.

Ülke tarımını güçlendirmek, topraklarda ekilebilirliği sağlamak ve genç nüfusu köyde tutmak için çok acil bir takım önlemlerin alınarak uygulamaya gerektiğini söyleyen İzbeli, bu amaçla ülke cezaevlerinde yatan kader kurbanlarından gönüllü olanların seralarda, elma, fındık, üzüm ve narenciye hasadında çalışabileceklerini belirterek bu yöndeki önerisini ilgili bakanlara söylediğini ifade etti. İzbeli, önerisinin kabul görmesi halinde işçi sorunu yaşamayan tarımda verim patlaması yaşanacağını ayrıca hayvancığında daha gelişmesiyle et fiyatlarının da önemli ölçüde düşeceğini öne sürdü.

Ormanlarda yangın riski kalmayacak

“Otu ete ve süte çevirelim” sloganıyla ülkede topyekûn bir çalışma başlatılması önerisini yineleyen Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli şöyle konuştu:

“Tarla ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamak bugün sadece Kastamonu’nun değil tüm Türkiye’nin ortak sorunu haline geldi. Tarımdan kopuş böyle devam ettiği takdirde bölgemizin meşhur sarımsağı da gelecek yıllarda olmayabilir. Bakıyorum köylerde traktör üzerindeki adamların çoğu 60 yaş seviyesinde. Şimdi böyle birkaç yıl sonra bu yaş grubu da çalışamaz hale gelince ne olacak. Bunu kendimize bu günden sormamız lazım. Ben diyorum ki cezaevlerindeki kader kurbanlarını tarlada, hayvancılıkta, ormanlarda ağaçlandırma işlerinde, ağaç budama da, orman temizliğinde çalıştıralım. Sürekli bakımı yapılan otları temizlenen ormanlarda yangında çıkmaz. Jandarma gözetiminde tarım alanlarında gönüllü olarak çalıştıralım. Ben bunları Adalet Bakanımıza, Tarım Orman Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanıma söyledim. Ben görevimi yaptım. Siyasilerin hepsi biliyor. Bahçelerde fındık toplamaya adam yok. Geçen sene Tarsus Borsa Başkanımız limon yaptığı 60 dönüm arazisini ürünü toplamaya adam yok diye bıraktı. ’Otu ete, otu süte çevirelim’ ülkenin sloganı olmalı bunu yapmak için de elbette mahkûmlar ve herkes seferber olarak çalışmalıyız. Ayrıca ülkede öğrenciler, misafirhaneler, askeriye gibi tüm kurumlar tüketilen meyvelerin çekirdeklerini biriktirip belli alanlara dikse Anadolu yemyeşil olur“