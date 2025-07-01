Köye dönüş projesi gerçekleşmeli

Özellikle son yıllarda tarım alanlarında çalışacak genç nüfus kalmadığını buğun tarımla uğraşanların yaş ortalamasının 59 dolayında olduğunu belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, sorunun çözümü için çok acil olarak kalıcı önlemlerin alınarak hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Türkiye’de tarımcılıkla uğraşmanın maliyetlerinin çok artığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan,” Genç nesil kendisine tarımda bir gelecek görmüyor. Tablo böyle olunca en azından şehirde durayım, asgari ücretli maaşım olsun, sigortam ödensin mantığı ile bakıyor. Bizim bölgemiz de 2 ton fındığı olan üreticinin kazandığı para sosyal güvenlik primine dahi yetmiyor. Hal böyle olunca da yerli insanlarımız gurbete gidiyor. Bu sefer işçi sıkıntısı oluşuyor” diye konuştu.

Karadeniz’de bu sene yaşanan don olayından dolayı pek fazla işçi ihtiyacı olmayacağı düşüncesinde olduğunu söyleyen Karan, ”Bu sene büyük bir don afeti yaşadık. Bölgenin geçen sene gibi belki çok işçiye ihtiyacı olmayacak geçmiş yıllara nazaran talep biraz düşecek ama bulunan işçi rakamları da muhtemelen 2 bin lira üzerinde olur. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Önceden Gürcistan’dan geliyordu Gürcü parası değerlendi artık gelmiyorlar. Afganlar, Suriyeliler geri gitti. Doğudan işçi geliyordu deprem yaşandı tabi bunların hepsi birbirini tetikledi. Sonuçta çalıştıracak işçi kalmadı “ dedi.

Genç nüfusu kesinlikle köyde tutmalıyız

Bu işçi sorununu çözmek için kalıcı bir çözüm üretmek gerektiğini ifade eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, şunları söyledi.

” Tarımda işçi sorununu çözmek istiyorsak kesinlikle genç nüfusu köyde tutmamız gerek. Bunun içinde köy okullarının tekrar açılması gerek Sağlık sistemi tekrar gözden geçirilebilir. Yani kalıcı bir çözüm gerekir. Sorunu belki bu sene çözeriz günü atlatırız ama seneye veya ondan sonraki yıl ne olacak. Aynı sorun yine karşımıza çıkacak. O nedenle köye dönüş projesi gerçekleştirmek lazım. Yoksa bu sorunu her yıl yaşayacağız. Maliyette kurtarmadığı zaman insanlar tarımı hep bırakacak. Bu işten vaz geçecekler. Korkarım durum böyle devam ederse ilerleyen zamanlarda üretim durma noktasına gelecek. Giresun bölgesinde Suriyeli ’den çok Afgan ve doğudan gelen işçiler vardı. Onlar da döndü gitti. Giresun bölgesi bu yıl işçi konusunda pek sıkışmayabilir don vurduğu için fındık yok. Rekolte de yüzde 30-35 kayıp var. Ama tarımda yaşanan sorunu çözmek istiyorsak köye dönüşü gerçekleştirip kalıcı bir çözümü en kısa süreçte gerçekleştirmemiz gerek”