Mudanya zeytin turizmiyle markalaşacak

EKONOMİ/BURSA

Mudanya Belediyesi, ilçenin ekonomik kalkınması ve kültürel zenginliklerinin turizmle buluşmasını hedefleyen Zeytin Turizmi Projesi’ni açıkladı. Zeytin rotaları, tematik sokaklar, zeytinyağı tadım etkinlikleri, uluslararası festival ve zeytin müzesiyle dikkat çeken projenin üreticiler için de sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmayı da amaçladığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dünyaca “Zeytin, sadece bir tarım ürünü değil, bu toprakların ruhu ve bereketidir. Zeytini turizmle buluşturarak, hem üreticimizi destekleyecek hem de Mudanya’yı uluslararası alanda tanınır bir şehir haline getireceğiz. Zeytin ve zeytinyağımızın yapılış biçimleri, somut olmayan kültür mirasımızın önemli bir parçası. Bunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ayrıca üreticimizin zeytinden düzenli bir gelir elde etmesini çok önemsiyoruz” dedi.

Mudanya’yı ziyaret eden turistlerin zeytin rotası üzerinde zeytinin hikayesine tanık olacaklarını söyleyen Dalgıç, “Tematik sokaklar ve mekanlar oluşturarak, zeytin temalı şehir girişleri yapacağız. Zeytin Pazarı, Zeytin Sokakları ve Zeytin Rotası gibi projelerle ilçemize gelen misafirler hem zeytini ve ürünlerini tatma hem de üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkanı bulacaklar. Tirilye’de kamulaştırdığımız eski zeytinyağı fabrikasını, projemizin önemli bir parçası olarak hayata geçireceğiz. Burayı bir zeytin müzesine dönüştürerek ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında ulusal ve uluslararası zeytin festivali, zeytinyağı tadım günleri, zeytin işleme atölyeleri ve eğitimler de bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında zeytin temalı turistik ürünlerin yer alacağı kafeterya, restoran ve hediyelik eşya dükkanları planlanıyor.