TMO, mısırın tonunu 6 bin liradan alacak

VEYSEL AĞDAR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi. Uzun süredir üreticinin beklediği fiyat açıklamasını TMO internet sitesinden duyurdu. Açıklanan taban alım fiyatı üreticiler tarafından hayal kırıklığı yarattı. Üretici bu yıl en az kilo başına 7,30 TL bekliyordu. Geçen yıl TMO taban fiyat olarak mısırın kilosunu 5.70 TL olarak açıklamıştı.

Hasadın Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başladığı, ülke genelinde dün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerinde olduğu belirtilen TMO açıklamasında, 2023 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacağı belirtildi.

Randevu ile ürün teslim yapacaklar

Randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri istenen TMO açıklamasında, “Anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB’e üye olmaları, Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi, gerekmektedir” denildi.

Üretici sanayicinin insafına bırakıldı

Bu yıl beklentilerinin 7.30 TL/ Kg olduğunu vurgulayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, TMO’nun açıkladığı fiyatla üreticinin sanayicinin insafına terk edildiğini söyledi. Geçen yıl taban alım fiyatının 5,70 kg/TL olduğunu kaydeden Doğru, son 1 yılda girdi maliyetlerinin yüzde 150’nin üzerinde arttığını vurgulayarak, “açıklanan kilo başı 6 lira fiyat geçen yıla göre yüzde 6 zamlı fiyat. Çiftçi gelecek yıl mısır ekmek için düşünecek. Kar etmeyen bir ürünü niye ekeyim diyecek” dedi. Umutlarının Tarım Bakanlığı’nın açıklayacağı destekleme priminde olduğunu kaydeden Doğru, Tarım Bakanlığı aradaki 1,30 TL farkın Tarım Bakanlığı’nca destekleme primi olarak verilmesinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edeceğini söyledi. Yoksa Gelecek yıl ekim alanları azalacağını ifade eden Doğru, gelecek sezon yem sanayicisi de hammadde bulmakta sorun yaşayacağını sözlerine ekledi.

ANLAŞMALI BANKALAR:

Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank T.A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden (www.tmo.gov.tr), TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabilecekler.