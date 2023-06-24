Toros Tarım, 6 kez üst üste ihracat şampiyonu oldu

Kurulu gübre üretim kapasitesi, yıllık üretim miktarı ve payı itibarıyla Türkiye’de gübre sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde bir kez daha Gübre İhracatı Şampiyonu oldu. Gerçekleştirdiği ihracatla kimyasal gübrede 6. kez şampiyonluğu elde eden Toros Tarım, 2022 yılında yaklaşık 267 bin ton yurt dışı satışa imza attı.

Toros Tarım Genel Müdürü ve Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Ahmet Eren, “Mineral gübreler, suda eriyebilen özel gübreler ve organik/organomineral gübre konularında faaliyet gösteren şirketimiz, üretim ve pazar payı olarak ülkemizin en büyük kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin her noktasına ulaşan geniş bayilik ve yetkili satıcı ağıyla gübre sektöründeki liderliğimizi korurken, yurt dışına yaptığımız satışlarla da ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Toros Tarım’ın 2022 yılında toplam 1 milyon 618 bin ton satış gerçekleştirdiğini hatırlatan Eren, “2017-2022 yılları arasında Türkiye’nin en büyük mineral gübre ihracatçısı olma başarısı gösteren Toros Tarım, 2021 yılında gübrenin yurt dışına satılmasına yönelik olarak getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 yılında 267 bin ton ihracat gerçekleştirdi.

Uygulanan ihracat kısıtlamaları sonucunda toplam ihracat tonajımız bir önceki yıla göre azalış göstermiş olmasına rağmen bu alandaki liderliğimizi korumayı sürdürüyoruz. Toplam 13 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, gübre ihracatındaki yasakların kalkmasıyla Toros markasıyla coğrafi yayılımını ve ihracatını güçlendirerek bölgesel bir oyuncu olmayı ve global ayak izini büyütmeyi hedefliyor” diye konuştu.