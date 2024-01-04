Üçler Tohum, silajı geliştirerek yem bitkilerini çeşitlendirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yüksek Ziraat Mühendisi Rıdvan Gökçe tarafından 1996 yılında kurulan Üçler Tohum, bugün Türkiye’nin tek lisanslı ve sertifikalı şeker sorgumu üreticisi ve satıcısı. Üçler Tohum olarak tarım sektöründe ihtiyaç duyulan, uluslararası standartlarda üretilen tohum, gübre ve zirai ilaç gibi ürünlerin satışını yaptıklarını anlatan Gökçe, işletmelerin girdi maliyetlerini düşürerek nitelikli kaba yem üretmelerini, böylelikle Türk tarım ve hayvancılığının gelişmesini hedeflediklerini vurguladı. Nitelikli kaba yem üretimiyle besleme masraflarının düşürüldüğünü, hayvanlardan daha fazla verim elde edilebildiğini, işletmelerin yem fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçildiğini ifade eden Rıdvan Gökçe, ayrıca yem bitkisi satışıyla işletmelerin gelir artışı sağladığını da vurguladı.

Türkiye’de silajın geliştirilmesinde etkin rol oynadıklarını ifade eden Gökçe, özellikle besin değeri yüksek olan şeker sorgumunun ıslahı, yetiştirilmesi ve satışı üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Rıdvan Gökçe, şeker sorgumunun Türk tarım ve hayvancılığı açısından önemine işaret ederek, “Kuru veya yeşil ot veyahut silo yemi için uygun bitkilerdir. Özellikle yeşil durumda hayvanlar için çok lezzetlidir. Sıkılan öz sularında yüzde 14,34 şeker vardır. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ıslahı yapılmış ve Milli Çeşit listesine ‘Gül Şeker’ adı ile kaydedilmiştir. Üretim hakları da Üçler Tohum olarak bize aittir” dedi. Türkiye’de yem bitkilerinin yayılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Rıdvan Gökçe, Türkiye’nin her yerine tohum tedariki sağladıklarını ayrıca ihracat da yaptıklarını bildirdi. Çalışma yaşamı boyunca Türkiye’de et, süt ve yem maliyetleri alanında çalıştığını anlatan Gökçe, bu alanda yapılacak iyileştirmelerin tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine pozitif yönde katkı sağlayacağını vurguladı. Sektördeki tecrübelerini kaleme alan Rıdvan Gökçe’nin “Tarımda Milli Kurtulamayışımız ve Çözüm” adlı kitabı da bulunuyor.