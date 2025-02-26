Urfa’da ŞAP salgını kırıldı, mezatların kısa süre içinde açılması bekleniyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da ocak ayında büyükbaş hayvanlarda başlayan şap hastalığıyla mücadele de aşılama çalışmaları ve karantina önlemleriyle başarı sağlandı. Kent merkezinde 200 bin baş diğer ilçelerde 140 bin baş olmak üzere toplamda 340 bin büyükbaşın olduğu kentte, hayvan ve sürü sağlıkları normal değerlere döndü. Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Reşat Karadeniz, kent merkezinde kapatılan mezatların kısa bir süre sonra yeniden açılmasını beklediklerini belirtti. Salgında aşıların zamanında yapılması ve karantina önlemleri nedeniyle hayvan popülasyonunda kayıp yaşamadıklarını ifade eden Mehmet Reşat Karadeniz, “Salgının yeniden başlamaması için karantina sürecimiz devam ediyor. Erken aldığımız tedbirlerle salgının yayılma hızını kırdık. Kayıtlı yaklaşık 2.000 yetiştiricimiz var. Yetiştiricilerimizin kısa sürede organize olması nedeniyle Urfa’da çok yayılma yaşamadık. Aşılama çalışmalarında hızlı ve etkin hareket ettik. Salgını kırdık ancak veteriner hekimlerimizin sahadaki denetimleri devam ediyor. Bu alanda Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile işbirliğinde çalışıyoruz. Kent merkezimizde kapatılan mezatların da kısa süre içinde yeniden açılacağını öngörüyoruz” dedi.

Fiyat artışı için Ramazan ayı öncesi spekülasyon yapılıyor

Şap salgını nedeniyle bazı tüccarların Ramazan ayı öncesinde ette fiyat artışına yönelik spekülasyonlar yaydığını belirten Mehmet Reşat Karadeniz, fiyatlarda bir artış olmadığını kırmızı et arzının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini aktardı. Ramazan ayında kırmızı ete zam gelmeyeceğini vurgulayan Başkan Karadeniz, “Yüksek maliyetlerimize rağmen zam yapmıyoruz. Yetiştiricilerimiz kilogram başı 480 TL fiyatla hayvanlarını kesime gönderiyor. Kasaplarda ise dana etinin kilogramı 550 TL’den satılıyor. Et ve Süt Kurumu fiyat artışlarına karşı önlemlerini sıkılaştırmış durumdadır. Halkımızın spekülasyonlara itibar etmemesi çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.