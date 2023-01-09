Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 250 bin liraya çıkarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı değerlendirme toplantısında, tarım sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütün kurumlarıyla çiftçinin yanında olduklarını belirten Bakan Kirişci, Uzman Eller Projesi ile verdikleri hibe desteğini 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracaklarını bildirdi.

Bakan Kirişci’nin konuşmasında önde çıkanlar şöyle:

“Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz.

10418 orman köylümüze ve 9 tarımsal kalkınma kooperatifine 531 milyon TL hibe ve sıfır faizli kredi desteği verdik.

Kasım sonu itibariyle tarım sektörümüz 26.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Tahıl koridorundan 633 gemi ile 16.9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı.”