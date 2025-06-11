Yüksek faiz çayın tadını kaçırdı

2024 yılının finansal açıdan zor geçen bir yıl olduğunu söyleyen Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan,” Ülkemizde uygulanan yüksek faiz ortamında özel sektör kendisini zorlayarak 2024 sezonunu bitirdi. Çoğu çay sanayicisi geçen yılı zararla kapattı. 2025 yılına geldiğimizde çoğu fabrikanın kapasite düşürdüğünü, bazı fabrikaların açmayacağını üzülerek belirtmem gerekiyor. Yaklaşık 40 yıldır var olan özel sektörün muhakkak ve muhakkak faiz destekli krediyle veya KGF destekli bir krediyle desteklenmesi gerekmekte” diye konuştu.

Özel sektör desteklenmezse hem sanayicinin zarar edeceğini hem de Rize’de istihdam sorunu oluşacağını ifade eden Erdoğan, “ Çünkü Çaykur’da 11 bin kişi çalışırken, bir o kadar kişide özel sektörde çalışmakta. İl istihdamında özel sektörün rolü çok büyük. Bu ortamda bankaların vermiş olduğu faiz oranlarıyla yaş çay alıp işlemek çok olası görünmüyor. Özel sektör bu faiz oranlarıyla ancak ve ancak birinci sürgün dayanabilir. Bununla ilgili ilgili kamu kurum ve kuruluşlara tüm sektörün sıkıntılarını birebir aktardım. Bu koşullarda hem sanayici hem vatandaşın zarar edeceği bir sezon geçireceğimizi açıkça belirttim” dedi.

Don olayları sezonu geciktirdi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve ülke genelinde yaşanan don olayları nedeniyle 2025 yılı çay sezon 15 gün gecikmeli başladığını söyleyen Erdoğan “ Hem bu gecikme hem de çay sektörü toplantımızda 2025 yılında bazı fabrikaların kapasite düşüreceğini belirtmesi sebebiyle 2025 yılında rekolte düşüklüğü yaşanabilir. Bunun yanında 2025 sezonuna girerken stoklarımız yeterli seviyededir. Eğer 2025 yılında rekolte düşüklüğü yaşanırsa bu stoklarla tolere edilebilir. Çay sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1 milyon kişinin geçim kaynağı konumunda. Çay bizim için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir değerdir. Bu değerin yaşatılması için gereken adımlar zaman kaybetmeden atılmalıdır. Ülkemiz için vazgeçilmez bir tarımsal değer olan çayın üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla; devlet, özel sektör ve vatandaş iş birliği içerisinde hareket edilmesi, sektörün taleplerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir” dedi.