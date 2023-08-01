Zeytinyağı ihracatına yasak geldi

Ali Ekber YILDIRIM

Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri’ne sözlü olarak 1 Ağustos’tan 31 Ekim 2023’e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yasaklandığını bildirdi. Karar ile ilgili resmi yazının daha sonra gönderileceği belirtildi.

İhracatçıların dökme ve varilli yağ ihracat beyannameleri kabul edilmiyor.

İddiaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerindeki zeytinyağı fiyatını görünce tepki göstererek halkın yağ tüketmesi için ihracatın durdurulması talimatı verdiği ifade ediliyor.

Tarım Kredi’de 1 litre naturel sızma zeytinyağı 199 TL ile 279 TL arasında değişiyor.