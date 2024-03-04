Adobe Türkiye fiyatlarına yüzde 300 zam gelecek
Adobe, 5 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.
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Türkiye'deki bazı Creative Cloud kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndermeye başlayan Adobe, Türkiye fiyatlarına 5 Mart itibarıyla zam yapacağını açıkladı.
Yurt dışındaki abonelik fiyatlarının yüzde 9 zam ile 55 dolardan 60 dolara çıkarılacağı bildirildi. Türkiye fiyatlarına ise tek seferde yüzde 308 oranında zam yapılacak.
LOG'un haberine göre Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla şu şekilde olacak:
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Aylık
|190 TL
|777 TL
|Yıllık
|2.290 TL
|10.350 TL