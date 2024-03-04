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Adobe Türkiye fiyatlarına yüzde 300 zam gelecek

Adobe, 5 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Adobe Türkiye fiyatlarına yüzde 300 zam gelecek
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Türkiye'deki bazı Creative Cloud kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndermeye başlayan Adobe, Türkiye fiyatlarına 5 Mart itibarıyla zam yapacağını açıkladı. 

Yurt dışındaki abonelik fiyatlarının yüzde 9 zam ile 55 dolardan 60 dolara çıkarılacağı bildirildi. Türkiye fiyatlarına ise tek seferde yüzde 308 oranında zam yapılacak.

LOG'un haberine göre Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla şu şekilde olacak:

  Eski fiyatı  Yeni fiyatı
Aylık 190 TL 777 TL 
Yıllık 2.290 TL 10.350 TL
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