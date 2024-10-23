Akıllı telefon pazarı karışacak! Qualcomm Snapdragon 8 Elite kullanacak telefonlar belli oldu

Akıllı telefon ve bilgisayarlar için işlemci geliştiren Qualcomm, 2025’te mobil cihazlara güç verecek yeni Snapdragon 8 Elite’i tanıttı.

Snapdragon Summit 2024’te tanıtımı gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite yonga setine ünlü akıllı telefon markaları da katıldı. Etkinliğin ardından bu işlemciyi kullanacak ilk telefonlar da açıklandı.

SNAPDRAGON 8 ELITE KULLANACAK İLK TELEFONLAR BELLİ OLDU

Techradar.com’un haberine göre tanıtılmaya hazırlanan pek çok Android telefon, gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisinden alacak.

Etkinlikte bulunan Honor ve Xiaomi yetkilileri, ualcomm CEO'su Cristiano Amon ile birlikte sahneye çıkaracak Xiaomi 15 ve Honor Magic 7 modellerinin Snapdragon 8 Elite yonga setiyle piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Benzer şekilde oyuncu telefonları üreten Asus, yaklaşmakta olan Asus ROG Phone 9'un Snapdragon 8 Elite ile güçlendirileceğini doğruladı ve Samsung mobil şefi TM Roh da şirketinin Qualcomm ile devam eden ortaklığını yeniden teyit etmek için Snapdragon Zirvesi'nde yer aldı.

Roh, Samsung Galaxy S25 serisinden ismen bahsetmedi, ancak 2025 yılında göreceğimiz en iyi Samsung telefonların Snapdragon 8 Elite ile geleceğine dair sinyaller verdi.

Başka bir deyişle, gelecek yılın en iyi Android telefonlarının birçoğunun Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilmesi kuvvetle muhtemeldir ve Samsung'un Galaxy S25 serisi ABD, İngiltere ve Avustralya'da piyasaya sürülecek ilk model olacak.

Xiaomi, Honor ve OnePlus'ın yukarıda bahsi geçen modelleri muhtemelen ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek ve 2025'te daha sonraki bir tarihte global olarak çıkış yapacak.

Snapdragon 8 Elite, mevcut Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla büyük yükseltmeler aldı. Qualcomm'un ikinci nesil Oryon CPU'suna sahip ilk Snapdragon mobil yonga seti ve “çok modlu yapay zekanın karmaşıklıklarını çok daha verimli bir şekilde ele almak” için geliştirildi.

Bu nedenle yapay zeka sürecine dahil olan telefonlar için özel olarak tasarlanan bir işlemci de diyebiliriz.

Kaynak: Techradar

Derleme: Ekonomim.com