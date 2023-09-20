Aldanmaz: TikTok, yaklaşık 5 yılda 1 milyar kullanıcıya ulaştı

TikTok, Türkiye’de ilk kez düzenlediği #işteTikTok etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Etkinliğe ev sahipliği yapan TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz, TikTok’un markalar için sunduğu avantajları anlattı.

Pazarlama dinamiklerinin değişmeye başladığına dikkat çeken Barış Aldanmaz, “Bu değişim, yeni bir pazarlama çağını da beraberinde getiriyor. Şu anda dijital yerlilerden oluşan bir nesille karşı karşıyayız. Yeni nesil tüketiciler markalardan sadece onların dikkatini çekmesini değil, bunu sürdürmesini bekliyorlar. Anlaşılmaya ve kendi dillerinde konuşulmasına ihtiyaç duyuyorlar. Markalarla daha fazla etkileşimde bulunmak ve bunu özgün bir şekilde yapmak istiyorlar. Bahsettiğimiz bu yeni pazarlama çağını başlatansa TikTok. TikTok bir sosyal medya platformu değil, kullanıcının ilgili olduğu alanlarda içerik sunan bir eğlence platformu. Bu kilit nokta, reklamlar için de geçerli. Bahsettiğimiz yeni pazarlama döneminin reklamları da daha eğlenceli oldukları için akılda kalıyor ve daha fazla dikkate alınıyor. Bu reklamlar TikTok’un bireysel içerik dağıtımıyla birleştiğindeyse nokta atışı yapmak için hiçbir engel kalmıyor” dedi.

Kullanıcıların yüzde 63’ü yeni ürün ve marka keşfetmeye geliyor

TikTok kullanıcılarının platform içindeki davranışlarına dair araştırma verileri paylaşan Aldanmaz, "TikTok kullanıcılarının yüzde 67’si, TikTok’un daha önce dikkatlerini çekmeyen marka ve ürünler hakkında fikir sahibi olmalarına yardım ettiğini kabul ediyor. Yüzde 64’üyse yeni ürünler ve markalar hakkında bilgi almaya açık. Öte yandan kullanıcıların yüzde 63’ü, TikTok’u yeni bir içerik veya ürün bulmak için kullanıyor. Yüzde 81’lik geniş bir kesim de TikTok’ta daima ilginç bir ürün veya marka keşfettiğini söylüyor. Tüm bunlar demek oluyor ki burada markalar için sonsuz fırsatlar var. Ancak önemli olan bugüne kadar aşina olduğumuz üstten, dikte eden reklamlar değil, toplulukla konuşan içerikler üretmeleri. Bir diğer deyişle reklam değil, içerik üretmeleri" diye konuştu.

Sizin İçin Akışı’ndaki reklamlar hafızada yüzde 46 daha fazla yer ediniyor

Aldanmaz, TikTok’un reklam ve pazarlama dünyası için sunduğu avantajları da verilerle detaylandırdı: “TikTok çok hızlı bir şekilde, 5 yıldan biraz daha uzun bir sürede 1 milyar kullanıcıya ulaştı. TikTok’ta kullanıcılar her gün bir film uzunluğunda içerik tüketiyor. Buradaki en önemli nokta, karşılarına kendi ilgilendikleri ve beğendikleri türden içerikler çıktığından, içeriğe odaklanmaları. Bu, markalar için de çok kıymetli bir çıktı. Çünkü karşısına çıktığınız insanlar içeriğinizle ilgilenmiyor, bir yandan başka bir ekrana bakıyor ve başka bir şeyle uğraşıyorsa, elde ettiğiniz erişim rakamlarının hiçbir önemi kalmıyor. TikTok, tüm odağın içerikte olacağı şekilde, tam ekran bir izleme deneyimi sunarak ilgiyi yakalamayı başarıyor. Bu sayede Sizin İçin Akışı’nda akışında yer alan markalar da öne çıkmayı başarıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Sizin İçin Akışı’nın diğer platformlara kıyasla daha ilgi çekici olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışma, Sizin İçin Akışı’ndaki reklamların hafızada kalma oranının televizyon reklamlarından yüzde 23, dijital video reklamlarından yüzde 13 daha fazla olduğunu gösteriyor.”

TikTok’taki tüketicinin motivasyonu katılmak ve parçası olmak

TikTok'taki katılım odaklı kültüre ve toplulukların gücünü vurgulayan Aldanmaz, “TikTok kültürü tamamen katılmak ve parçası olmakla ilgili. TikTok’taki yaratıcı içerik formatlarının çoğu, başkalarıyla birlikte üretmek için tasarlanmış durumda. Kısa video formatıysa sayısız trendi beraberinde getirerek marka mesajlarının ilgi görmesi için yeni yollar sunuyor. TikTok’un sahip olduğu bir diğer değer de toplulukları. İnsanlar onlarla aynı ilgi alanını, aynı tutkuyu ve hatta aynı yaşam biçimini paylaşan, benzer düşünen insanlardan oluşan topluluklara güveniyor, tavsiyelerine kulak veriyor. Bu düzeyde bir etkileşim, marka sevgisini perçinlemeye, ürün ve hizmetlere talep yaratmaya ve bu talebi devamlı kılmaya yardımcı oluyor. Tüm bunlar markalar için kişiselleştirilmiş içerik dağıtımından yararlanarak içeriği ilgili insanlara ve platformun topluluk tavsiyelerine güvenen üyelerine ulaştırmak anlamına geliyor” dedi.