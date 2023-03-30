Amazon, Çin’de eğitim merkezi açacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu e-ticaret eğitim merkezi dünyadaki ilk kapsamlı satıcı eğitim merkezi olma özelliği taşıyacak. Salı günü yapılan bilgilendirmede, Çin'deki merkezin profesyonel, uluslararası ve kapsamlı sınır ötesi e-ticaret yeteneklerinin yetiştirilmesi için önemli bir üs haline geleceği duyuruldu.

Amazon, mevcut satıcı eğitim sistemini ve mekanizmasını "eğitim programları, kurs içeriği, yetenek topluluğu ve inovasyon geliştirme" başlıklarıyla dört bölümde modernize edeceğini bildirdi.

Hangzhou'daki sınır ötesi e-ticaret satıcılarının sayısının 100 bini aştığı aktarılırken, Amazon Başkan Yardımcısı ve Asya Küresel Satış Başkanı Cindy Tai, sınır ötesi e-ticaretin sürdürülebilir gelişiminin Çin ve Asya-Pasifik bölgesindeki dış ticaretin ve dijital ekonominin motoru haline geldiğini söyledi.

Çin'de resmi satıcı eğitim programını beş yıl önce başlatan Amazon Global Satış'ın ilgili kurslarına 10 milyondan fazla kişinin katıldığı açıklandı.