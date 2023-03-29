Apple, çalışanları tarafından suçlanıyor

Amerika İletişim İşçileri (CWA) sendikası tarafından Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) yeni bir suç duyurusunda bulunuldu. CWA, Apple'ın beş Kansas City çalışanını sendikal örgütlenme çabalarına misilleme olarak işten çıkardığını iddia ediyor.

Washington Post'un haberine göre, beş vakanın her birinde Apple'ın işten çıkarmalara gerekçe olarak işe geç gelme ve formları uygunsuz doldurmayı gösterdiği bildirildi. İşten çıkarılan çalışanlardan biri olan Gemma Wyatt, bir ay içinde üç kez vardiyasına yaklaşık bir dakika geç kaldığı için disiplin cezası aldığını söylüyor.

Kansas City personeli yaklaşık bir yıldır bir sendika kurmaya çalışıyor. Öte yandan 2022'de yalnızca iki ABD mağazası sendikalaştı. Ayrıca Apple’ın sendikalaşmaya çalışan mağazaları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığı belirtiliyor. İddiaya göre Apple, ücretleri yükselterek, sosyal yardımları genişleterek ve programları gevşeterek işçi hareketlerini durdurmaya çalıştı.