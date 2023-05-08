Apple CEO’sundan yapay zeka uyarısı

Tim Cook, şirket yatırımcılarıyla perşembe yaptığı toplantıda yapay zekanın potansiyelinin büyük olduğunu ancak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

“Bu tür şeylere yaklaşımımızda ölçülü ve dikkatli olmanın çok önem arz ettiğini düşünüyorum.”

Yapay zekada çözülmesi gereken sorunlar olduğunu savunan 62 yaşındaki iş insanı, "Fakat potansiyel kesinlikle çok ilginç" dedi.

Cook düşme algılama, trafik kazası algılama ve EKG gibi özelliklerle kendi ürünlerinde hem yapay zeka hem de makine öğrenimi kullandıklarının altını çizdi:

“Bunlar hem harika özellikler hem de insanların hayatlarını kurtarıyor. Yapay zekayı devasa bir şey olarak görüyoruz ve bunu ürünlerimizde çok düşünceli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.”

Mashable, Cook'un ifadelerinin yapay zeka teknolojisini büyük bir hızla kullanmaya başlayan Microsoft ve Google gibi şirketlere bir eleştiri olabileceğini yazdı.

Cook, şubatta da benzer bir yorum yapmıştı:

“Bu alanda yaptığımız hemen hemen her şeyi etkileyecek büyük bir potansiyel görüyoruz. Sahip olduğumuz her ürünü ve hizmeti etkileyecek.”