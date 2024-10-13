Apple’a şok darbe: O ülkede iPhone 16 satışları yasaklanabilir

iPhone 16 serisinin satışlarının başlamasından haftalar geçti. Milyonlarca tüketici dünyanın dört bir yanında satışa sunulan yeni iPhone’ları alırken, ne yazık ki aynı durum Endonezya’daki kullanıcılar için geçerli değil.

Bunun sebebi ise Apple’ın Endonezya’da gerekli bir sertifikayı almamasından kaynaklanıyor.

IPHONE 16 SATIŞINA ENDONEZYA’DAN DARBE

CNBC’nin haberine göre Apple iPhone 16 serisi modellerini yaklaşık bir ay önce piyasaya sürdü, ancak şu ana kadar Endonezya pazarına henüz giriş yapmadı.

Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang, bunun başlıca nedeninin iPhone 16’nın henüz TKDN sertifikasyonundan geçmemiş olması olduğunu belirtti.

Aslında Apple’ın daha önce gerekli sertifikayı aldı, ancak bu sertifikanın süresinin dolduğu aktarıldı. ABD’li şirketin yatırım taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle yeni iPhnone’lar Endonezya’da satışa çıkmadı. Eğer TKDN belgesi alınmazsa önümüzdeki günlerde de satışına başlanmayacak.

Endonezya Sanayi Bakanlığı’nın 2017 tarihli ve 29 sayılı yönetmeliğine göre, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi ürünlerle ilgili olarak TKDN sertifikası, ülkede üretim, ülkede uygulama geliştirme ve ülkede yenilikçi ürün yaratma olmak üzere üç şekilde alınabiliyor. Bu durumda Agus, Apple’ın yenilikçi bir geliştirme programı yolunu izlediğini iddia ediyor.