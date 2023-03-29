Apple’dan “şimdi al, sonra öde” hizmeti

Teknoloji şirketi Apple, “Apple Pay Later” hizmetini ABD’deki müşterilerine sundu. Yapılan açıklamaya göre şirket, kullanıcılarına satın alma işlemlerini sıfır faiz ve ekstra ücret olmadan dört taksitlendirme imkanı sunacak.

Söz konusu uygulama, önümüzdeki aylarda belirli kullanıcılara açılacak.

Şirkete göre kullanıcılar, Apple Pay'i kabul eden satıcılardan iPhone ve iPad'lerde yapılan çevrimiçi ve uygulama içi satın alımlar için 50 ila 1.000 dolar arasında kredi alabiliyor.

Şirket, ABD'li perakendecilerin yüzde 85'inden fazlasının Apple Pay'i kabul ettiğini bildirdi.