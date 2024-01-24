Apple'ın elektrikli otomobil projesi Project Titan için tarih verildi

Apple'ın 2015'ten beri yürüttüğü elektrikli otomobil projesi Project Titan, çok sayıda gecikmeye maruz kalmıştı. Son paylaşılan bilgilere göre, başlangıçta direksiyonu olmayan tamamen otonom bir araç yapma planından vazgeçildi.

Apple Başkan Yardımcısı Kevin Lynch'in 2021'den bu yana projeyi yönetmesiyle şirket, ilk aracının lansmanı için yeni bir tarih belirledi. Bloomberg, yeni tarihi 2028 olarak işaret etti.

2028'de çıkacak otomobilin, Tesla gibi diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduklarına benzer şekilde sınırlı otonom özellikler sunacağı belirtiliyor.

Apple'ın otomobili, mevcut Tesla Otopilot sistemine benzer şekilde yollarda ve otoyollarda kendi kendine giderken sürücülerin dikkatli olmasını ve kontrolü devralmaya hazır olmasını gerektirecek.

Bloomberg, Apple yönetim kurulunun geçen yıl Cook'a Titan Projesi'nin geleceği için bir plan sunması veya projenin tamamen iptal edilmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Raporda, projede daha önce hiçbir zaman uygulanabilir bir prototip üretilmediği belirtiliyor.