ASELSAN'ın kalp akciğer makinesinin kan testleri tamamlandı

Sağlık alanındaki faaliyetlerini yaşam destek ve medikal görüntüleme alanlarında sürdüren ASELSAN, Türkiye’de ilk kez milli imkanlarla Kalp Akciğer Makinesi geliştirdi. Kan testleri başarıyla tamamlanan Kalp Akciğer Makinesinin lansmanı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla Expomed Fuarında gerçekleştirildi.

Kalp ve akciğerin görevini yapacak

Kalp Akciğer Makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini yerine getirmek amacıyla kullanılacak.

Tasarım ödülü aldı

ASELSAN tarafından 2020 yılında başlayan çalışmalar sonucunda inovatif özellikleri ve ergonomisiyle öne çıkan Kalp Akciğer Makinesi; If Design, A’Design ve IDA Design olmak üzere üç farklı merkezden endüstriyel tasarım ödülü aldı.

Gelecek yıl hastanelerin hizmetine sunulacak

Cihazın tasarım süreci, hastanelerde görev yapan alanında uzman doktor ve perfüzyonistlerin önemli katkılarıyla yürütüldü. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte klinik çalışma sürecine devam edilen cihazın, önümüzdeki yıl itibarıyla hastanelerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Yerlilik oranı yüksek

Yüksek yerlilik oranına sahip cihazın cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlaması ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilmesi de planlanıyor.