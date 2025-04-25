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Apple, Çin'den uzaklaşıyor! iPhone üretimini Hindistan'a kaydırıyor

Apple, Çin'den uzaklaşarak tüm ABD iPhone'larını Hindistan'dan tedarik etmeyi hedefliyor. Teknoloji devini bu kararı, hem Çin’e bağımlılığı azaltma stratejisinin hem de Hindistan’ın teknoloji üssü olma yolundaki yükselişinin güçlü bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Haber Merkezi
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Apple, Çin'den uzaklaşıyor! iPhone üretimini Hindistan'a kaydırıyor
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Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşı tırmanıyor. Başkan Donald Trump'ın vergi adımları ve Çin’in karşı hamleleri endişe yaratıyor.

Apple, Çin'den Hindistan'a kayacak 

Financial Times'ın haberine göre, teknoloji devi Apple, ABD'de satılan tüm iPhone'ların montajını önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'a kaydırmayı planlıyor. 

iPhone'ların montajını Hindistan'a kaydırma kararı, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi artmaya devam ederken şirketin Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışmasından kaynaklanıyor.

 Çin hakimiyetine ciddi bir darbe vuracak

Apple, Hindistan'ın Apple gibi teknoloji şirketlerini çekmek için teşvikleri ve altyapıyı artırmasından da etkileniyor. iPhone'lar zaten Foxconn aracılığıyla Hindistan'da büyük ölçekte monte ediliyor. Apple'ın bu hamlesinin elektronik pazarındaki Çin hakimiyetine ciddi bir darbe vurmasını muhtemel olduğu belirtiliyor.

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