Borsadaki altın sertifikaları fiziki altını solladı: Fiyatlar rekor seviyede

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye’de yatırımcıların altına olan ilgisi, Borsa İstanbul’da işlem gören altın sertifikalarının fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Sertifikalar, temsil ettikleri 0,01 gramlık fiziki altına kıyasla yüzde 21 oranında primli işlem görüyor. Bu fark, özellikle mart ayından bu yana artan küresel ticaret gerilimleri ve altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte yatırımcıların sertifikalara yönelmesiyle oluştu.

Dijital erişim ve vergi avantajı çekici geliyor

Altın sertifikaları, mobil uygulamalar üzerinden kolayca alınıp satılabilmesi, düşük alım-satım farkları ve vergi avantajları nedeniyle yatırımcılar arasında popülerlik kazanıyor. Ayrıca, istenildiğinde fiziki altına çevrilebiliyor olması, güvenli liman arayışındaki bireyleri de cezbediyor.

Metals Focus Ltd. danışmanı Çağdaş Küçükemiroğlu, mevcut fiyat farkının sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Bu talep, daha çok borsada işlem yapan spekülatif yatırımcıları yansıtıyor, gerçek fiziki talebi göstermiyor” dedi.

Türkiye altında dünya liderleri arasında yer alıyor

Türkiye, altın tüketiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Yerli üretimin yetersiz kaldığı noktada ithalat devreye giriyor ve Merkez Bankası’nın bu altınlar üzerinde öncelikli alım hakkı bulunuyor.

Altın sertifikaları, 2022 yılında bireylerin yastık altı birikimlerini finansal sisteme kazandırmak amacıyla devlet tarafından piyasaya sürülmüştü. Özellikle Kapalı Çarşı gibi geleneksel pazarlara alternatif olarak dijital yatırımcıyı hedefliyor.