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Rekora doymayan altın enflasyonu aştı: 1979’dan sonra bir ilk!

2025 yılı güvenli limanda “altın” yıl olurken, ilk 4 ayda altın fiyatlarındaki yükseliş, tüm tahminleri geride bıraktı. Refinitiv, yaşanan son yükselişle birlikte, dolar enflasyonundan arındırılmış altın fiyatlarında 1979 yılında görülen zirvenin geride kaldığını, altının alım gücünün tüm zamanların zirvesine çıktığını ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Rekora doymayan altın enflasyonu aştı: 1979’dan sonra bir ilk!
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ABD’de Başkan Trump’ın greve gelmesiyle başlattığı ekonomik politikalardaki değişim; yatırımcıları güvenli limanlara yönelmeye zorlarken, özellikle Çin ile girilen ticaret savaşları altın fiyatlarının zirvelerde dolaşmasına neden oluyor. Son haftalarda her gün rekor tazeleyen altın fiyatları 3 bin 500 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Reuters'ın Refinitiv verilerinden derlenen habere göre ons altın, aynı zamanda reel getiri olarak 49 yılın ardından tarihin en yüksek alım gücüne de sahip oldu.

 

1979’u aşan “reel” zirve

Ons altın, 3 bin 500 dolarlık zirvesiyle dolar enflasyonundan arındırıldığında ilk kez 1979 yılının zirvesini geride bıraktı.

1979 yılında 750 dolar seviyesine yükselen “reel” altın fiyatı, nominal olarak sonraki yıllar yükselirken, enflasyon nedeniyle bu zirveyi yakalayamamıştı.

2025 yılının ilk çeyreğinde peş peşe rekorlar kıran altın, 3 bin 500 dolar zirvesiyle uluslararası finans kuruluşlarının yıl sonu tahminlerini şimdiden geride bıraktı.

Altın 3 bin 500 dolara yükselmesiyle alım gücü bakımından da tarihi zirvesine ulaştı.

Öte yandan kar satışları ile birlikte ons altın, düne göre yaklaşık 2 düşüşle 3.300 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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