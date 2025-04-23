Altının onsu 3.500 dolar bariyerini de atladı

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı kovma tehditleri ve tarife endişeleri altında tüm zamanların rekorunu getirdi.

Trump, hafta başında faiz oranlarında derhal bir indirim yapılması çağrısını yineledi ve ABD ekonomisinin yavaşlama uyarısı yaptı. Trump, faizler konusundaki duruşunu eleştirdiği Powell’ı görevden almayı düşündüğünü belirtti. Trump’ın Fed’e yönelik açıklamaları sonrasında artan belirsizlik ortamında ABD Dolar Endeksi üç yılın en düşük seviyesine ulaştı ve altını küresel alıcılar için daha cazip hale getirdi. Sarı metal dün 3.500 dolar/ ons seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen altın, geçen çarşamba günü 3.300 dolar ve hafta başında 3.400 doları geçmesinden hemen ardından kritik 3.500 doları da gördü. Son 1 hafta içinde yüzde 15 ve yılbaşından bu yana yüzde 32 arta fiyatlara 2025(te neredeyse 850 dolar eklendi. Dün öğle saatlerinde ons altın kar satışlarının etkisiyle 3.460 dolardan işlem görüyordu.

Gümüş aynı hızla gidemiyor Analistler, kar satışlarının yaşanabileceğini ancak altın için genel eğilimin yükseliş yönlü olduğunu, kısa vadede potansiyel hedefin. 3.512 dolar olduğunu belirtiyor. Burasının üzerinde 3.600 dolara doğru yolun devam edebileceği tahminleri yapılıyor.

Bu arada, gümüş, altınla paralel şekilde yukarı yönlü bir eğilim göstermesine rağmen, son işlemlerde 32.57 dolar seviyesine geriledi. Sanayi metali olma özelliği nedeniyle ekonomik belirsizlik gümüşün altın kadar hızlı yükselmesini engelliyor.

Rallinin son ayağı 3.600 doları hedefleyebilir

Almanya’daki Heraeus Metals şirketinde kıymetli metal analisti Alexander Zumpfe, “Rallideki son ayak, Trump’ın Powell’a yönelik kamuoyu önündeki saldırısıyla tetiklendi. Siyasi belirsizlik ve para politikası endişeleri devam ettikçe, altın destek bulmaya devam edecek. Temel teknik destek seviyeleri şu an aşağıda 3.450 ve 3.400 dolar olarak görülüyor, yukarı yönlü bir sonraki psikolojik hedef ise ons başına 3.600 dolar” diyor.

Analistler, bu son yükselişin korkudan kaynaklandığını ancak teknik güçle desteklendiğini söylüyor. High Ridge Futures’da metal ticareti direktörü olan David Meger, “Muhtemelen biraz kar alımı göreceğiz ancak altın için genel yön hala yukarıyı işaret ediyor” dedi.

Bu yılki yükselişin gücünden etkilenen bankalar, altının geleceği konusunda daha iyimser hale geldi. Citi ve ANZ gibi dev analiz kurumları bu yıl için altın fiyat tahminlerini 3.600 dolara yükseltirken, Goldman Sachs, 2025 yılının ortalarında altının 4 bin dolara ulaşabileceği tahmininde bulunuyor.