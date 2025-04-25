Ons altın 3300 doların altına geriledi

Çin'in ABD'den ithal ettiği ve hali hazırda yüzde 125 gümrük vergisi kapsamında olan bazı ürünler için bu vergiyi askıya almayı değerlendirdiği iddiaları ABD dolarını güçlendirirken ons altın fiyatını aşağı çekti.

Ons altın 3287,10 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda yüzde 1,57 düşüşle 3297,43 dolardan işlem görüyor.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Çin'den yapılan bazı ithalatlara uygulanan gümrük vergilerinin kısmen geri çekilmesi, altın gibi güvenli liman varlıkları üzerinde mütevazı bir aşağı yönlü baskı oluşturan ABD-Çin ticaret gerilimlerinin daha da azalmasına yönelik olumlu bir adım olarak algılanabilir” dedi.

Rong, “Uzun vadede, gelişmiş ekonomilerin rezerv bileşimine kademeli olarak uyum sağladıkça gelişmekte olan piyasalar arasında rezerv çeşitlendirmesi için daha fazla alanla birlikte yapısal kuyruk rüzgârı sağlam kalmaya devam ediyor” değerlendirmesini de yaptı.

Analistler 3314 dolar desteğinin altına sarkan ons altının 3270 dolara kadar gerileyebileceğini ifade ediyorlar. Yukarıda dirençler ise 3349 ve 3385 dolarda izleniyor.