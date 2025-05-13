Ons altın dünkü keskin düşüşün ardından toparlanıyor

Ons altın 3.260 doların üzerinin görülmesinin ardından yüzde 0,67 artışla ons başına 3.258,18 dolardan işlem görüyor. Ons altın bir önceki seansta yüzde 2,7 düşüş kaydetmişti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD ve Çin'in daha iyi koşullara sahip olmasıyla birlikte küresel büyüme için genel olarak daha iyi bir görünüm olmasına rağmen, mevcut seviyelerde altın üzerinde bir miktar değer alımı gerçekleşiyor ve bu da fiyatı desteklemeye yardımcı oluyor. Dolardaki konsolidasyon hareketi altın fiyatının hafif bir yükseliş kaydetmesini sağladı” dedi

Yatırımcılar, Fed'in para politikası yörüngesine ilişkin yeni sinyaller için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporunu bekliyor.

Analistler bugün destek noktası olarak yine 3.206 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 3135 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarıda dirençler ise 3.286 ve 3.322 dolarda bulunuyor.

Piyasa, Fed'in bu yıl eylül ayından itibaren 55 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Waterer, “Enflasyon verileri aşağı yönlü bir ıskalama yaratırsa, bu USD'den bir miktar ivme alabilir ve bu da altının ilerleme kaydettiğini görebilir” dedi.

Siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilen altın, düşük faiz ortamında gelişme eğilimindedir.

Bu arada Citi, 3.000 ila 3.300 dolar aralığında kısa vadeli konsolidasyonun devam edeceğini öngördü ve 0 ila 3 aylık fiyat hedefini 3.150 dolara düşürdü.