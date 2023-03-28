Beş gezegen gökyüzünde Ay ile aynı hizaya geldi

"Geçit töreni" olarak isimlendirilen olayda gezegenler, Güneş'in batmasıyla gökyüzünde Ay ile yay çizerek hizalandı.

Havanın açık olması sayesinde gezegenlerin bir kısmı birkaç gün boyunca çıplak gözle görülebilecek.

Dün gece gezegenler, parlak şehir ışıklarından uzakta, net ve engelsiz manzaraya sahip yerlerden izlenebildi. İskoçya'nın kuzey kesimleri ve adalarında hizalanmanın iyi gözlenebildiği kaydedildi.

Akşamın ilk saatlerinde gökyüzüne bakmayanlar hızlıca ufukta kayboldukları için Merkür ve Jüpiter’i izleme şansını kaçırdı.

İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gök bilimci Jake Foster, hizalanmaların Dünya'dan bakış açımızla ilgili olduğunu söyleyerek "Gezegenler aslında şu anda aynı hizada değil, hepsi Güneş Sistemi'ne yayılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar." dedi.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn pek sık rastlanmayan bir gezegen kavuşumunda geçen yaz bir araya gelmişti.