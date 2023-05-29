ChatGPT kullanan avukat, yaptırımlarla karşı karşıya

Kanuni dava özeti yazmak için ChatGPT'yi kullanan New York'ta faaliyet gösteren avukat Steven Schwartz, kanuni dava özetinde yer alan sahte alıntılar nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Kolombiyalı hava yolu şirketi Avianca'yı Roberto Mata adına dava eden Levidow, Levidow & Oberman, müvekkillinin, New York'ta yer alan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na giden bir uçuşta yaralandığını öne sürdü. Havayolu şirketi, federal yargıçtan davayı düşürmesini isterken, Mata'nın avukatları ise davanın devam etmesi gerektiğine yönelik 10 sayfalık bir kanuni dava özeti hazırladı.

Teslim edilen dokümanda “Varghese - China Southern Airlines,” “Martinez - Delta Airlines” ve “Miller - United Airlines.” davaları dahil olmak üzere 5'ten fazla mahkeme kararı alıntıladı. Ancak ChatGPT tüm bu davaları uydurduğu için kanuni dava özetinde yer alan bu davaları kimse bulamadı.

Çarşamba günü verilen beyannamede Schwartz, ChatGPT'yi davalar için araştırma yapmaya destek olmak amacıyla kullandığını belirtti. Schwartz, ChatGPT içeriklerinin yanlış olabileceğini bilmediğini açıkladı.

Bununla birlikte Schwartz, ChatGPT'ye bu davaların doğru olup olmadığını sorduğu ekran görüntülerini paylaştı. ChatGPT ise davaların gerçek olduğunu, Westlaw ve LexisNexis dahil olmak üzere saygın veritabanlarından bulunabileceğini iddia etti.

Schwartz, büyük üzüntü duyduğunu dile getirirken, bir daha gelecekte bilgilerin doğrulamadan harekete geçmeyeceğini söyledi. Davaya bakan yargıç, Schwartz'ın eyleminin yarattığı "benzeri görülmemiş durum" nedeniyle olası yaptırımları görüşmek üzere 8 Haziran'da bir duruşma yapılmasına karar verdi. ,

Steven Schwartz'ın bir daha kanuni dava özeti yazıp yazamayacağı ise henüz bilinmiyor.