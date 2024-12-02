ChatGPT’de büyük açık. Bu ismi girince yapay zeka tepkisiz kalıyor, yanıt vermedi durduruyor

OpenAI’in devrim niteleğindeki yapay zekası ChatGPT, sadece 1 yıl içerisinde bambaşka bir boyut aldı. Sohbet robotu akla gelecek her bir soruya yanıtlar verebilirken, çoğu zaman doktoları uzmanları bile bazı konularda geçebiliyor.

Ancak her şeyde olabileceği gibi ChatGPT’yi de çaresiz bırakan bir açık ortaya çıktı. Reddit formundaki bazı kullanıcılar, ‘’David Mayer’’ ismi girildiğinde ChatGPT’nin tepki vermediği, çalışmayı durdurduğunu fark etti. Nedeni bilinmeyen bu hata ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CHATGPT’DE KAFA KARIŞTIRAN HATA

Reddit’de aktarılanlara göre kullanıcılar ChatGPT’ye ‘’David Mayer’’ ile ilgili bir şeyler yazdığında, ilginç şekilde sohbet robotunun tepkisiz kaldığını keşfetti.

Tabii ki asıl soru David Mayer'in kim olduğu ve isminin söylenmesinin ChatGPT'yi neden bozduğu?teknoweek.com’un derlediği habere göre bu durum iki farklı teoriyi ortaya çıkardı. İnternet dünyasının çabucak anladığı gibi, Google'da “David Mayer” arandığında, ünlü Rothschild bankacılık ailesinin varisi, maceracı ve çevreci David Mayer de Rothschild çıkıyor. Buraya kadar her şey tamam. Ancak yapay zeka neden bu soruya karşılık veremiyor.

Kullanıcılar ChatGPT'nin “David de Rothschild” ve “Mayer” soyadına ve “D” ile başlayan ilk isme sahip önemli kişiler hakkında konuşabildiğini, garip şekilde “David Mayer” yazdıklarında ise çöktüğünü fark etti.

İKİ TEORİ VAR

İlk teoride bazı kişiler ChatGPT'nin filtreleme ya da kuralı olarak bu isme karşı yanıt vermediğini düşünüyor. Bu nedenle David Mayer ismi kazara ya da bilerek kara listeye alınmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

İkinci teori ise bu ismin aynı zamanda bir çete tarafından kullanıldığı. yanlış kişinin sorulduğunu düşünen ChatGPT’nin, David Mayer’ı Çeçen bir terörist grubu olduğu gerekçesiyle yanıtsız bıraktığı da bir başka teori. Elbette kesin bir şey söylemek mümkün değil. Nitekim OpenAI, bu hata için resmi bir açıklama yapmadı.