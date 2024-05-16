Da Vinci Ameliyat Robotu sağlık zirvesinin gözdesi oldu

Samsun'da 3 gün sürecek '2. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi' bir otelde düzenlendi. Yerli ve yabancı sağlık kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği zirvede Medicana International Samsun Hastanesi de kurduğu stantlarda hizmetlerini tanıtırken yerli ve yabancı sağlık grubu temsilcileri ile temaslarda bulundu. Hastanenin zirveye getirdiği Da Vinci Ameliyat Robotu ise davetlilerin ilgisini çekti. Yerli ve yabancı katılımcılar ameliyat robotunun başına geçerek, robot kollar ile sanal ameliyat gerçekleştirdiler.

"Zirveden çok verimli şekilde ayrılmayı düşünüyoruz"

Zirvenin sağlık sektörü açısından çok önemli olduğunu ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, “Bugün Samsun ve hastanemiz için önemli bir gün. Çünkü 1 yıl önce ilkini yaptığımız zirvenin ikincisini bugün icra ediyoruz. Görüyoruz ki daha da geliştirilmiş, katılımcı sayısının daha da arttırılmış ve ilginin çok daha yoğun olduğu bir zirve ile karşı karşıyayız. Bu zirveler bizim için çok önemli, çok kıymetli. Özellikle sağlık turizmi açısından da çok kıymetli. Çünkü bugün burada yaklaşık 23 tane ülkeden 240 katılımcının bir araya geldiği ve birebir görüşmelerin yapıldığı bir ortam var. Zirveden çok verimli bir şekilde ayrılmayı düşünüyoruz. Burada yeni iş birliklerinin, yeni anlaşmaların, sözleşmelerin ve yeni stratejilerin oluşturulacağını düşünmekteyim. Geçen yılki yapılan zirvede yeni dostluklar kurmuştuk, yeni anlaşmalar yapmıştık. Bu zirvede bunun üzerine daha anlaşmalar, diyaloglar, iletişimleri kurarak süreci daha da geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Hastanelerimizde robot teknolojili ameliyatları sıklıkla kullanıyoruz”

Ameliyatlarda kullandıkları cihazı zirvede sergilediklerine değinen Armutlu, “Da Vinci diye tabir edilen, bilinen dünyada ameliyatların robot teknolojisiyle yapıldığını gösteren bir cihazı sergiliyoruz. Ameliyatlarda kullandığımız bu cihazın birebir kendisini buraya getirdik. Katılımcılar çok büyük ilgi gösteriyor. Çünkü artık teknolojinin gelişmesiyle ve ameliyatlar robot teknolojisi de döndü. Hatasız, kusursuz, daha güzel ameliyatların yapıldığı bir teknoloji. Hastanelerimizde de bu teknolojiyi sık sık kullanıyoruz. O yüzden de teknolojimize olan ilgi oldukça fazla” diye konuştu.