Facebook'tan siyasi reklam kararı

Facebook'un ana şirketi Meta'nın yöneticilerinin Avrupa'daki platformlarında siyasi reklamları tamamen yasaklamayı düşündüğü bildiriliyor.

Şirket genelindeki bu politika Facebook ve Instagram'ın, çevrimiçi kampanyaları hedef almayı amaçlayan ve Avrupa Birliği'nde (AB) yürürlüğe girecek yeni yasalara uyum sağlayamayacağı yönündeki endişelerin ortasında gündeme geldi.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kişi Financial Times'a yaptıkları açıklamada, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'ün Avrupa'daki yeni düzenlemeye uymaya çalışmak yerine siyasi reklamları tamamen bırakmanın daha kolay olabileceğine inandığını söyledi.

2016 ABD başkanlık seçimleri ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliği referandumunun ardından Facebook'taki siyasi reklamlar, yabancı müdahalelerin seçim sonuçlarını etkilediği iddialarıyla tartışmalı hale geldi.

Soruşturmalar, ABD seçimleri sürecinde danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın elde ettiği Facebook verilerinin, siyasi reklamlarla seçmenleri hedef almak için kullanıldığını ortaya koyarken Facebook, bu tür kampanyaların Brexit referandumu sırasında etkili olduğunu hep reddetti.

Araştırma grubu Insider Intelligence'ın rakamları, Meta'nın siyasi reklamlardan 2019 ile 2020 arasında yalnızca ABD'de yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde ettiğini fakat bunun bu süre zarfındaki toplam reklam gelirinin yüzde 1'inden azına denk geldiğini gösteriyor.

Şirket daha önce de 2020 ABD başkanlık seçimleri de dahil büyük seçimlerin yaklaştığı dönemlerde siyasi reklamlara ara vermişti.

Avrupa'daki yeni düzenleme, Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin siyasi reklamlar sözkonusu olduğunda çok daha fazla şeffaflık sunmasını gerektirecek ve platformlar bu reklamların ödemesini kimin yaptığını, ne kadar ödeme yapıldığını ve reklamları kaç kişinin görüntülediğini göstermek zorunda kalacak.

Yeni kuralların Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB üye ülkeleri tarafından 5 Haziran'da kabul edilmesi bekleniyor.