Google Pixel 9 ile Türkiye’de satışa çıkıyor

Teknoloji meraklılarının beklediği Google marka telefonlar Türkiye pazarına giriyor. Google’ın telefonları önümüzdeki hafta satışa çıkacak.

Vodafone ile anlaşma sağlandı

Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği akıllı telefon olan Pixel serisinin öne çıkan modeli Pixel 9, Türkiye’de satışa başlayacak. Vodafone ve Google, 1 milyar doları aşan bir anlaşma ile Türkiye’de Google Pixel serisini piyasaya sunacak. Google’ın yapay zeka teknolojileri ve Vodafone’un yeni 5G ağı ile Türkiye’deki kullanıcılar Pixel cihazlarına erişebilecek.

Google Pixel fiyatı ne kadar?

Yurtdışında 800 dolar fiyat ile çıkan Google Pixel 9 için Türkiye fiyatı belli olmadı. Fakat yurtdışı güncel fiyatının üzerine yüzde 50'ye yakın oranda vergi eklenmesi bekleniyor.

Özellikleriyle dikkat çekiyor

Google'ın yeni telefonu Pixel 9 özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni telefonda 6.3 inç OLED, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile kaplanmış ekranı, Arkada 48 MP ultra geniş, 50 MP geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera, önde ise otomatik odaklamalı 10.8 MP kameralarıyla dikkat çekiyor. Pixel 9 için Add Me, Reimagine, Magic Editor, Night Sight, Best Take gibi AI fotoğrafçılık geliştirmeleri yapay zeka özellikleri arasında bulunuyor. Google Tensor G4 çip işlemcili Pixel 9, Android 15, Gemini entegrasyonlu işletim sistemiyle dikkat çekiyor. Günlük görevlerde daha iyi pil ömrü sunmak üzere optimize edilmiş yeni telefon, yurt dışında 128 GB modeli için 799 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor.