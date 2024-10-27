Samsung’dan uygun fiyatlı yeni telefon geliyor. 2031 yılına kadar güncellenecek

Samsung, amiral gemisi Galaxy S ve Galaxy Z modellerine ek olarak, uygun fiyatlı A serisiyle de geniş kullanıcı kitlesine sahip.

Hem dünyada hem de Türkiye’de çok satan bu seri, her yıl yeni modellerle güncellenerek ürün gamını genişletiyor. Yakın zamanda Koreli dev, 6 yıl güncelleme desteğiyle birlikte Galaxy A16 5G modelini piyasaya sürdü. Bu uygun fiyatlı telefon, 6 yıl güncelleme desteğiyle dikkatleri çekti.

2025’in ilk yarısında ise Galaxy A56 tanıtılacak. Yine uygun fiyatlı olacak bu telefon, Samsung’un onlarca modeli arasında 6 yıl güncelleme desteğine sahip sınırlı sayıda modeller arasına girecek.

Galaxy A56 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Raporlara göre A56, 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel makro lensle donatılacak.

Telefonun ön tarafı, 2020'den bu yana kullanılan 32 megapiksel ön kameradan yeni 12 megapiksel kameraya geçiş yapılacak. Ancak ön kameranın Galaxy S serisiyle aynı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

2031’E KADAR GÜNCELLENECEK

Galaxy A56, Galaxy A16 ile aynı güncelleme politikasına sahip olacak ve altı yıllık sistem güncellemesi ve altı büyük Android yükseltmesi alacak. Bu politika, önceki modellere göre önemli bir gelişmedir ve kullanıcı deneyimi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

İşlemci bakımından Galaxy A56 , Exynos 1580 çipiyle donatılacak. Bu işlemci,, 2,9 GHz Cortex-A720 çekirdeği, üç 2,6 GHz A720 çekirdeği ve dört adet olmak üzere üç kümeli CPU’dan oluşuyor.

Karşılaştırma yapacak olursak önceki nesil Exynos 1480, dört Cortex-A78 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeği kullanıyordu.