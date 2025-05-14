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Nvidia yükseldi: Huang’ın serveti rekor kırdı

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın kişisel serveti 120 milyar dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Nvidia yükseldi: Huang’ın serveti rekor kırdı
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın geçen yıl 80 milyar dolar olan kişisel serveti 120 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın piyasa değeri, Suudi Arabistan'da devlet varlık fonu tarafından başlatılan bir yapay zekâ girişimine yüz binlerce yapay zekâ çipi satmayı kabul ettikten sonra 3 trilyon dolara ulaştı.

Şirketin hisseleri yüzde 5,6 artışla 129,93 dolardan kapandı. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'da başladığı ve hafta içinde BAE'yi de ziyaret etmeyi planladığı Körfez turunun bir parçası olarak gerçekleşti.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, servetindeki son artış Huang'ı dünyanın en zengin insanları arasına sokuyor, ancak ilk onda yer almıyor.

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